Больше ответственности. Минрегион призвал в дополнение к электроенергии экономить еще и газ 21 октября, 19:28 Последствия террористического удара РФ по критической инфраструктуре в Днепропетровской области (Фото:ГСЧС)

В результате российских ракетных и других ударов в Украине повреждено или разрушено 580 котельных и тепловых пунктов, почти половина из них уже восстановлена.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, сообщает Интерфакс-Украина.

«580 котельных и тепловых пунктов повреждены российскими ударами, 253 из них уже отремонтированы, много из оставшихся будут отремонтированы до конца октября, работы продолжаться и дальше, где это возможно», — сказал Чернышев на встрече с журналистами 21 октября.

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По данным министерства, самое большее количество пострадавших котельных в Харьковской области — 188.

Из пострадавших ТЭЦ/ТЭС полностью восстановлены три объекта, еще четыре находятся в завершающей стадии и 12 — в экстренном восстановлении. При этом, министр указал, что в Киеве от ударов пострадали три ТЭЦ.

Чернышев пояснил, что наиболее распространенными целями российских военных являются трансформаторы, подстанции и диспетчерские пункты.

По словам главы Минрегиона, кроме того, что Украина имеет определенные запасы для восстановления повреждений, часть работ финансируется из резервного фонда госбюджета, она также проводит переговоры с международными донорами об оказании помощи.

Министр отметил, что на случай повреждения того или иного объекта теплообеспечения есть необходимые сценарии оперативного реагирования, в первую очередь, подключение как временная мера альтернативных источников тепла, например, генераторов. При этом он допустил как крайний случай — эвакуацию населения, если восстановить поврежденный объект теплогенерации не удасться в необходимые сроки.

Вместе с тем глава Минрегиона акцентировал внимание на том что и население, и бизнес недостаточно ответственно подошли к вопросу экономии электроэнергии, к чему власти призывают с 10 октября, когда в результате активизировавшихся вражеских атак, были повреждены многие объекты электро- и теплогенерации.

«Многие откликнулись. Но этого пока недостаточно. При чем сейчас настало время экономить не только электроэнергию, но и газ, к чему европейские страны плотно подошли еще несколько месяцев назад. Это очень важно, и я призываю всех серьезно к этому отнестись», — подчеркнул Чернышев.

Ранее сообщалось, что в Минрегионе подсчитали количество разрушенных российскими террористами объектов инфраструктуры.