Блокировал Керченский пролив. Украина завершила продажу российского танкера

Об этом сообщило АРМА.

«Национальное агентство по розыску и менеджменту активов сообщает о снятии ареста с судна Nika Spirit, которое ранее было передано в управление АРМА в рамках уголовного производства», — говорится в сообщении. — «Основанием для снятия ареста стало завершение процедуры продажи судна на открытом аукционе через систему Prozorro.Продажи».

По результатам торгов этот актив, предварительно оцененный в 2,4 миллиона гривен, был реализован за 6,4 миллиона гривен.

За право его приобрести соревновались четыре участника.

«Новым владельцем актива стала украинская компания, которая приобрела судно в рамках законной и публичной процедуры реализации», — отмечается в сообщении. — «Таким образом, суд признал, что актив потерял связь с предметом уголовного производства и приобрел новый правовой статус — коммерческой собственности, приобретенного добросовестно на открытых торгах».

Как сообщалось, в ноябре АРМА получило разрешение Днепровского суда Киева на реализацию российского танкера Nika Spirit вместо передачи его в управление.

Танкер Nika Spirit (ранее известный как Neyma) был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил. По данным международной информационной системы Equasis, судно под номером ИМО 8895528 было идентифицировано как такое, что используется для блокирования Керченского пролива в ноябре 2018 года.