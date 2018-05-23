Украина запретила ввоз шифера из России

Кабинет министров Украины запретил импорт листового шифера из России.

Такое решение правительство утвердило на заседании в среду, 23 мая, передают Українські новини.

В частности, запрещен ввоз в Украину листов асбестоцементных гофрированных (шифер).

Также документом предполагалось дополнить перечень запрещенных к ввозу из России товаров позицией, которая классифицируется по таможенному коду 3102 40 10 00 (смеси нитрата аммония и карбоната кальция или иными неорганическими веществами, которые не являются удобрениями, с вместимостью азота не более 28%), при этом из перечня была исключена товарная позиция, которая классифицируется по таможенному коду 3102 40 (смеси нитрата аммония и карбоната кальция или иными неорганическими веществами, которые не являются удобрениями).

При этом в ходе обсуждения указанного распоряжения председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник предложил оставить в перечне запрещенных к ввозу российских товаров товарную позицию 3102 40.

В свою очередь первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что указанный вопрос будет доработан в однодневный срок.