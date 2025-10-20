Вслед за продукцией из Венгрии. Украина запретила ввоз еще из трех стран ЕС группы товаров

Украина запретила ввоз животных и пищевых продуктов животного происхождения из Испании из-за зарегистрированных случаев заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. А из Литвы запретили ввоз животных из-за регистрации блутанга.

Об этом сообщило Восточное межрегиональное Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Также Украина запретила ввоз из Нидерландов инкубационных яиц, птицы и продуктов от нее из-за зарегистрированных случаев заболевания животных высокопатогенным гриппом птицы.

Птичий грипп — массовое заболевание диких птиц и домашней птицы, вызванное вирусом, который может передаваться от больной птицы человеку.

Если птичий вирус и вирус обычного человеческого гриппа одновременно попадает в организм человека, то появляется новый штамм, который приобретает свойства вызывать тяжелое течение заболевания и легко передаваться от человека к человеку, что может вызвать пандемию гриппа, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Как сообщалось, в сентябре Украина запретила ввоз продуктов животноводства из Венгрии из-за регистрации блутанга. Вирус блутанга поражает всех жвачных, чаще овец и крупный рогатый скот.

При этом летальность может достигать 90−100%, а в случае выздоровления овцы часто теряют шерсть через 3−4 недели после снижения температуры.

В то же время блутанг не представляет опасности для людей, а мясо и молоко от больных животных являются безопасными для потребления, сообщила Госпродпотребслужба.