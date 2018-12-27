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Украина одолжила у Deutsche Bank 349 млн евро

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Украина получила 349 млн евро кредитных средств

В четверг, 27 декабря, Украина получила от Deutsche Bank кредит в размере 349,3 млн евро под гарантию Всемирного банка.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что кредитные деньги уже поступили в государственный бюджет Украины.

"Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша A в размере 53,2 млн евро со сроком погашения четыре года и транша B в размере 296,1 млн евро со сроком погашения десять лет и льготным периодом 4,5 года", - сообщили в ведомстве.

Для привлечения кредита использовали часть гарантии в сумме $375 млн, предоставленной Всемирным банком. Оставшиеся гарантии Всемирного банка будут использованы для получения кредитных средств в первом квартале 2019 года.

Напомним, что 18 декабря Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн.

Теги:   Deutsche Bank Украина Минфин Украины Евро Всемирный банк Кредит

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