Украина заметно сократила экспорт зерна за год

Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых культур в течение 2017/2018 маркетингового года (с 1 июля 2017 по 30 июня 2018). В сравнении с предыдущим годом экспорт сократился на 5 млн тонн.

Такие предварительные данные сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины по состоянию на 3 июля.

В частности, было экспортировано:

пшеницы - 17,1 млн тонн;

ячменя - 4,3 млн тонн;

ржи - 36,8 тыс. тонн;

кукурузы - 17,7 млн тонн.

Кроме того, было экспортировано 412,6 тыс. тонн муки.

В прошлом 2016/2017 маркетинговом году Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых, отправив за границу 44,4 млн тонн зерна. Годом ранее, экспорт составил 39,5 млн тонн в 2015/2016 маркетинговом году.

Отметим, что 1 июля 2018 начался 2018/2019 маркетинговый период, который завершится 30 июня 2019.