Украина "залатала дыру" в платежном балансе

В целом за первые четыре месяца 2018 года дефицит текущего счета составил $202 млн

В апреле 2018 года платежный баланс Украины сведен с профицитом $290 млн, тогда как месяцем ранее был зафиксирован дефицит $75 млн

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Так, за первые четыре месяца 2018 года профицит платежного баланса составил $18 млн, что в 21,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Текущий счет в апреле сведен с профицитом $175 млн против $628 млн дефицита в марте-2018 на фоне сокращения дефицита торговли товарами и снижения расходов по облуживанию госдолга. В годовом исчислении профицит текущего счета сократился на 3,3%.

В целом за первые четыре месяца 2018 года дефицит текущего счета составил $202 млн, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Объемы экспорта в апреле выросли на 19,6% в годовом измерении - до $3,7 млрд. Всего за январь - апрель экспорт товаров вырос на 11,3% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года и составил $ 14.1 млрд. При этом объемы импорта товаров в апреле увеличились на 18,1% - до $ 4.1 млрд.

Стоимостные объемы энергетического импорта остались почти на уровне предыдущего месяца, однако на фоне низкой базы прошлого года возобновилось их рост в годовом измерении (на 9.9%). Так, ускорился рост импорта угля и существенно замедлилось падение объемов импорта газа из-за резкого снижения их поставок в апреле прошлого года. Всего за январь - апрель импорт товаров вырос на 13,9% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года и составил $16,6 млрд.

Поступления по финансовому счету в апреле сократились до $119 млн. Чистый приток прямых иностранных инвестиций за год сократился до $98 млн. Указанные средства преимущественно были направлены в реальный сектор.

Кроме того, за январь-апрель 2018 года чистый приток средств по финансовому счету составил $222 млн, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В том числе чистый приток прямых иностранных инвестиций сократился на 36,8% - до $394 млн.

Платежный баланс - соотношение между суммой денежных поступлений, полученных страной из-за границы, и суммой осуществленных ею платежей за границу в течение определенного периода. Основные компоненты платежного баланса группируются по двум счетам: счету текущих операций, счетом операций с капиталом и финансовых операций.

Напомним, что платежный баланс Украины по итогам 2017 года сведен с профицитом $2,6 млрд, что вдвое больше, чем в 2016 году ($1,3 млрд).