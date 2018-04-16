Украина закончила 2017 год с недовыполненным госбюджетом

Объем внешнего госдолга в расчете на одного человека увеличился до $908,1

План доходов государственного бюджета на 2017 год не выполнен на 3,4 млрд грн (0,4%), план расходов - на 31 млрд грн (3,6%).

Об этом говорится в заключении Счетной палаты.

При этом, доходы госбюджета по сравнению с предыдущим годом выросли на 28,7% в первую очередь за счет увеличения импорта, повышение цен, поступления конфискованных средств, девальвации гривни, а также законодательных изменений в части отмены отдельных налоговых льгот и повышение ставок некоторых налогов.

Отмечается, что рост потребительских цен на 13,7%, или выше прогнозируемых правительством 11,2%, способствовало увеличению отдельных доходов госбюджета на 5,5 млрд грн.

Остатки невозмещенного плательщикам налога на добавленную стоимость с начала года выросли на 3,1 млрд грн - до 15, млрд грн, из которых 0,5 млрд грн - с просроченным сроком возмещения.

Вследствие неполного осуществления запланированных расходов и предоставления кредитов дефицит государственного бюджета меньше плана на 41,8% и составил 47,9 млрд грн, или 1,6% внутреннего валового продукта, говорится в заключении.

В Счетной палате отмечают, что в расчете на одного человека общий объем государственного и гарантированного государством долга на конец 2017 года составил 50,5 тыс. грн, что больше, чем на конец 2016 года (45,3 тыс. грн).

Также в прошлом году увеличился объем государственного внешнего долга в расчете на одного человека - с $846,6 до $908,1.