Украина задумалась об отмене ограничений на полеты с европейской страной

Чиновники из Украины и Хорватии обсудили вопрос увеличения квоты разрешений и либерализации международных автомобильных перевозок, а также возможность введения прямого авиасообщения между Киевом и Загребом, которое будет сопровождаться снятием всех ограничений на полеты между странами.

Об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе и вице-премьер-министра - министра экономики, малого и среднего предпринимательства и ремесел Хорватии Мартины Далич, передает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Для реализации этих планов нам крайне важно, чтобы двусторонние соглашения соответствовали законодательству ЕС - непосредственно проектам соглашений о железнодорожном транспорте и комбинированные перевозки", - отметил присутствовавший на встрече замминистра инфраструктуры Виктор Довгань.

В комментарии ЦТС Довгань уточнил: "Мы должны снять ограничения относительно назначенных авиакомпаний. Пока МАУ и Croatia Airlines не планируют запуск рейсов на 2018 год, но мы как регулятор должны обеспечить такую ​​возможность в будущем. Именно так возобновила прямые перелеты из Любляны (Словения) Adria Airways. Кроме того, Хорватия является членом Евросоюза и пока заключение соглашения о САП с ЕС заблокировано, мы либерализуем авиасообщение на двустороннем уровне".

Замминистра отметил, что "с даты утверждения Распоряжения КМУ о подготовке к САП с ЕС в феврале 2017 года Украина ввела режим "открытого неба" с 7 из 27 стран ЕС - Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей, Италией, Испанией и Германией".