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Украина за пять лет недополучила $70 млрд - Центр экономической стратегии

Сегодня, 15:08
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Прозрачный и полноценный рынок сельскохозяйственной земли позволил бы получить дополнительные $12 млрд в бюджет

НБУ/Flickr

Украина из-за неэффективного управления и недостаточного верховенства права в течение пяти лет недополучила $70 млрд поступлений в бюджет, свидетельствуют результаты исследования Центра экономической стратегии.

Эта сумма выше всего украинского внешнего долга, сказал в эфире Радио НВ заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

По его словам, наибольшая сумма в структуре бюджетных потерь касается открытия рынка земли и уклонения от уплаты налогов при оплате труда. Прозрачный и полноценный рынок сельскохозяйственной земли позволил бы получить дополнительные $12 млрд в бюджет единовременно и $52 млн ежегодно, считает Яблоновский.

В то же время, добавил он, из-за "теневого" рынка труда государство недополучает ежегодно $6 млрд. А усилив верховенство права в Украине, за пять лет можно было бы получить экономический эффект в более чем $26 млрд одноразовых поступлений и еще почти $9 млрд дополнительных поступлений ежегодно.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировая экономика ежегодно теряет $2,6 трлн из-за коррупции.

Теги:   Радио НВ Рынок земли Коррупция

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