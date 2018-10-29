Украина вышла на "плюс" госбюджета

Госбюджет за 9 месяцев выполнен с профицитом

Профицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Профицит общего фонда за указанный период составил 11,4 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с дефицитом 4,1 млрд грн.

Как указывает Казначейство, заимствования за девять месяцев текущего года составили 141,2 млрд грн при запланированных 226,5 мрд грн, погашения – 152,6 млрд грн при плане – 175,7 млрд грн.

Поступления от приватизации составили 77,3 млн грн при запланированных 21,3 млрд грн.

Сводный бюджет выполнен с дефицитом 14,513 млрд грн, в том числе по общему фонду - с дефицитом 45,1 млрд грн при запланированном профиците в 10,5 млрд грн.

Местные бюджеты за указанный период сведены с дефицитом в 21,842 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 36,435 млрд грн, указывает Госказначейство.

По итогам восьми месяцев 2018 года госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.

Доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.