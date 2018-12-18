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Украина выразила готовность участвовать в новых газовых переговорах с ЕС и Россией

Сегодня, 17:43
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Новый раунд газовых переговоров инициирует Еврокомиссия

Генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства энергетики и угольной промышленности Виталий Кушниров заявил, что украинская делегация в январе 2019 года готова принять участие в очередном раунде трехсторонних газовых переговоров с ЕС и Россией на политическом уровне.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее с инициативой проведения нового раунда переговоров выступил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"По информации, которую мы получили, перенос встречи в трехстороннем формате на январь действительно инициировала европейская сторона. От Украины на январской встрече будут представители МИД, Минэнергоугля, НКРЭКУ - фактически та группа, которая принимала участие в переговорах и ранее", - заявил Кушниров.

В то же время, он отметил, что комментировать готовность России участвовать в этих переговорах сложно.

"К сожалению, о российской стороне нельзя говорить как о надежном партнере на этих переговорах, запланированных на январь. Мы уже сталкивались с ситуациями, когда трехсторонние переговоры превращались в двухсторонние или когда РФ представлял только Газпром", - напомнил Кушниров.

Переговоры должны быть посвящены вопросу транзита газа.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Одна из проблем, мешающих переговорам, – требование Кремля урегулировать исковые споры между Газпромом и Нафтогазом по контрактам от 2009 года до подписания нового договора.

В самом Нафтогазе подчеркнули, что упомянутые Путиным два спора уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже. И проблема "лишь" в том, что Газпром не выполняет решения арбитража – не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам $2,6 млрд компенсации, которую определил арбитраж.

Первый раунд переговоров о продлении транзита через Украину состоялся в июле 2018 года. На них был намечен круг вопросов, которые должны проработать эксперты, в том числе – расчет долгосрочных потребностей в газе европейских потребителей.

В августе 2018 года на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин заявил, что транзит через Украину будет сохранен. Однако председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Теги:   Транзит газа Украина-ЕС Стокгольмский арбитраж Газовые переговоры Украина-Россия Газпром

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