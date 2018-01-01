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Украина выплатила МВФ более $150 млн

Сегодня, 15:31
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Украина оплатила в пользу МВФ 114,3 СПЗ

Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) более $150 млн, или 114,3 СПЗ (спецправа заимствования) по программе Stand by от 2014 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, передают Українські Новини.

Так, 3 декабря Украина оплатила в пользу МВФ 114,3 СПЗ

Курс СПЗ на начало декабря составил 3,9 тыс. грн за 100 СПЗ.

В НБУ также отметили, что Украина своевременно выполняет обязательства перед внешними кредиторами.

Напомним, что cейчас Украина сотрудничает с МВФ по программе EFF, которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.  Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд. 

В октябре 2018 МВФ и Украина на рабочем уровне достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Теги:   Украина МВФ

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