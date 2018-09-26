Украина выплатила купон у $110 млн по еврооблигациям

0 комментировать
В сентябре прошлого года Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 млрд
Фото: Pixabay

В сентябре прошлого года Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 млрд

Украина в понедельник, 25 сентября выплатила купон в $110 млн по еврооблигациям.

Об этом сообщили в  пресс-службе Министерства финансов, передают Українські Новини.

Срок погашения указанных бумаг - в 2032 году.

В сентябре прошлого года Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 млрд.

В ходе эмиссии была завершена операция по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,7 млрд.

Отмечается, что данная сделка была первым рыночным размещением для Украины с 2013 года.

Напомним, что в 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации  в размере $1 млрд под госгарантии США по низким ставкам.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,4 млрд и €0,6 млрд, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года.

Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $3 млрд.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове