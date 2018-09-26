Украина выплатила купон у $110 млн по еврооблигациям

В сентябре прошлого года Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 млрд

Украина в понедельник, 25 сентября выплатила купон в $110 млн по еврооблигациям.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, передают Українські Новини.

Срок погашения указанных бумаг - в 2032 году.

В сентябре прошлого года Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 млрд.

В ходе эмиссии была завершена операция по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,7 млрд.

Отмечается, что данная сделка была первым рыночным размещением для Украины с 2013 года.

Напомним, что в 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации в размере $1 млрд под госгарантии США по низким ставкам.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,4 млрд и €0,6 млрд, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года.

Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $3 млрд.