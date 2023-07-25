Кабмин признал проблему. Топ-менеджер PhilipMorris о нелегальном рынке сигарет, подделках брендов и обещании Гетманцева — интервью NV 25 июля, 13:31 NV Премиум Грегуар Вердо говорит, что Украина — второй по величине рынок нелегальных сигарет в Европе (Фото:пресс-служба Philip Morris)

Старший вице-президент по внешним связям Philip Morris Грегуар Вердо о результатах отчета KPMG за 2022 год, где Украина — второй нелегальный рынок сигарет в Европе, а также об открытии второго завода компании в Украине, несмотря на войну.

Сегодня нетрудно приобрести пачку сигарет без акцизной марки. Любой может найти их в киосках, возле станций метро или через телеграм-каналы. По данным исследовательской компании Kantar Украина, в феврале каждая пятая пачка продавалась нелегально. Из-за этого бюджет страны может потерять миллиарды налогов только в этом году, рассказывает старший вице-президент по внешним связям Philip Morris Грегуар Вердо.

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Как нелегальная продукция влияет на рынки Евросоюза и почему, несмотря на войну, компания продолжает инвестировать в нашу страну — топ-менеджер рассказывает в интервью NV Бизнес.

Philip Morris планирует инвестировать $30 млн в новое производство на Львовщине. Почему решили вкладывать средства в Украину во время войны?