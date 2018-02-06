Украина впервые с начала года вернула МВФ часть долга

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Украина выплатила МВФ $373 млн по программе Stand by

Украина выплатила МВФ $373 млн по программе Stand by

Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) около 257 млн СПЗ (спецправа заимствования). В долларовов эквиваленте это составляет около $373 млн.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), передают Українські новини.

По данным НБУ, 5 февраля был проведен платеж на сумму 257,2 млн СПЗ по программе stand by от апреля 2017 года.

Следующий платеж запланирован на начало марта в размере 114,3 млн СПЗ.

Ранее Украина уже выплатила МВФ $450 млн по программе stand by от 2014 года.

Украина должна погасить долг перед МВФ в 44 млрд грн в текущем году.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, следующий транш МВФ может составить $1,9 млрд, но Украина сможет его получить не ранее первого квартала 2018 года.

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