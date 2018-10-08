Украина возобновила импорт газа из Словакии

0 комментировать
На словацком маршруте проводились плановые ремонтные работы

На словацком маршруте проводились плановые ремонтные работы

Украина 7 октября возобновила импорт природного газа по словацкому маршруту, приостановленный с 2 по 6 октября в связи с плановым ремонтом на этом направлении.

Об этом свидетельствуют данные словацкого оператора Eustream, передает Интерфакс-Украина.

Поставка газа 7 октября составила 23,6 млн куб. м, что чуть ниже среднесуточного импорта на протяжении сентября. Заявка на 8 октября также составляет 23,6 млн куб. м.

Ранее сообщалось, что на словацком реверсном маршруте плановый ремонт выполнялся на второй нитке газопровода Долина-Ужгород-Госграница, в частности, на компрессорных станциях Долина, Росош, КС-1 и КС-2 Ужгород.

Напомним, что Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт природного газа на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 8,1 млрд куб. м. В том числе, со стороны Словакии за этот период поступило 5 млрд куб. м газа (-36,4% к январю-сентябрю-2017), Венгрии – 2, млрд куб. м (+27,9%), Польши – 538,7 млн куб. м (-37,4%).

В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% в сравнении с 2016 годом – до 14 млрд куб. м.

Украина уже почти три года не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове