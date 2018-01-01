Украина восстановила экспорт из портов на Азовском море Сегодня, 20:18 466 Цей матеріал також доступний українською Экспорт зерна из портов на Азовском море разблокирован Фото: АМПУ

Экспортные отгрузки в портах Мариуполя и Бердянска разблокированы, в то числе восстановлена перевалка зерна на суда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (МинАП) по результатам заседания Штаба по оперативному решению вопросов логистики в сельском хозяйстве.

"Наши суда начали проходить в обе стороны через порты Мариуполя и Бердянска. Порты работают в штатном режиме, экспортные отгрузки происходят по плану", – отметил первый замглавы министра Максим Мартынюк.

В рамках взаимодействия морских портов и станций Укрзализныци, ни одному из терминалов не объявлено конвенции, то есть ограничений на прием грузов, сообщил в свою очередь представитель Администрации морских портов Украины (АМПУ).

По состоянию на 4 декабря перевалка грузов морскими портами уже составила 37,2 млн тонн, что практически равно прошлогоднему показателю за аналогичный период, добавили в МинАП.

Ранее Министерство инфраструктуры сообщило о разблокировании Керченского канала. По состоянию на 3 декабря прохода через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море на вход ожидали 17 судов, на выход - одно, еще девять судов находились у причалов портов.