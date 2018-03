Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни

Украина заняла третье место в рейтинге самых дешевых мест для жизни в мире после Пакистана и Египта.

Об этом свидетельствуют данные исследования The Cost of Living Around the World 2018, основанный на индексе Numbeo.

В рейтинг беднейших стран также попали Индия, Тунис, Косово, Грузия, Азейбарджан, Бангладеш и Алжир.

Отмечается, что в Европе наиболее дешевыми странами являются Украина, Румыния, Беларусь, Молдова, Македония, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина.

Странами с самым дорогим уровнем жизни стали Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

Отметим, что индекс Numbeo учитывает стоимость недвижимости и имущества в стране, покупательную способность, а также ряд других факторов для формирования рейтингов.