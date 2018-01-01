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Украина входит в тройку мировых лидеров по банковским кризисам

Сегодня, 15:45
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За последние 20 лет кризисные явления в банковской сфере Украины случались три раза

Фото: пресс-служба НБУ

Украина по частоте системных банковских кризисов входит в тройку стран-лидеров в мире.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Так, за последние 20 лет кризисные явления в банковской сфере Украины случались три раза. Прямые потери всей экономики от последнего кризиса (2014-2016 гг.) составляли почти 40% ВВП. Последствия этого кризиса существенно ограничили банковское кредитование и экономический рост.

Отмечается, что для преодоления последствий последнего кризиса, НБУ провел ряд мероприятий. В частности, был полностью реформирован надзор за отдельными банками, повышен уровень прозрачности банковской системы и требования к ее участникам, в частности к их капиталу, ликвидности, корпоративного управления и управления рисками и т.д.

Напомним, что сегодня, 3 декабря НБУ утвердил стратегию управления рисками в финансовом секторе.

Теги:   Украина Бизнес

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