Украина входит в тройку мировых лидеров по банковским кризисам Сегодня, 15:45 9 Цей матеріал також доступний українською За последние 20 лет кризисные явления в банковской сфере Украины случались три раза Фото: пресс-служба НБУ

Украина по частоте системных банковских кризисов входит в тройку стран-лидеров в мире.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Так, за последние 20 лет кризисные явления в банковской сфере Украины случались три раза. Прямые потери всей экономики от последнего кризиса (2014-2016 гг.) составляли почти 40% ВВП. Последствия этого кризиса существенно ограничили банковское кредитование и экономический рост.

Отмечается, что для преодоления последствий последнего кризиса, НБУ провел ряд мероприятий. В частности, был полностью реформирован надзор за отдельными банками, повышен уровень прозрачности банковской системы и требования к ее участникам, в частности к их капиталу, ликвидности, корпоративного управления и управления рисками и т.д.

Напомним, что сегодня, 3 декабря НБУ утвердил стратегию управления рисками в финансовом секторе.