Украина вернулась в ТОП-15 по объему денежных переводов из-за рубежа

Украина вернулась в ТОП-15 государств по абсолютным объемам денежных переводов от трудовых мигрантов по данным Всемирного банка.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

В марте НБУ пересмотрел методику расчета частных переводов. В регуляторе отметили, что пересмотр данных отразил существенный рост роли частных денежных переводов как источника валютных поступлений в Украину, что в условиях финансового кризиса позволило смягчить негативные последствия существенного сокращения экспортной выручки и прямых иностранных инвестиций.

В отчете также говорится, что суммы денежных переводов в 2015-2017 годах были пересмотрены в сторону увеличения в среднем на $2 млрд ежегодно. В прошлом году они составили $9,2 млрд.

Напомним, что по итогам 2017 объем денежных переводов в Украину уменьшился до $2,4 млрд, или на 4,4% в сравнении с 2016 годом ($2,5 млрд). Из Украины переводы также сократились - на 18,8% до $286 млн, тогда как в 2016 году они составляли $352 млн.