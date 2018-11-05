Украина увеличила товарооборот с Китаем на 21%

Двусторонняя торговля товарами между Украиной и Китаем по итогам января-августа 2018 года выросла до $5,8 млрд, или на 21% сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Китай для Украины является стратегически важным партнером, наш объем торговли постоянно растет. За восемь месяцев 2018 года украинско-китайская двусторонняя торговля товарами выросла на 21% - примерно до $5,8 млрд – написал Кубив на своей странице в Facebook.

В перспективе, через 5 лет, Украина и Китай планируют увеличить объем торговли минимум до $10 млрд. В 2017 году этот показатель составлял $7,7 млрд.

"Китайский коллега (торговый представитель Китая Фу Цзиинь – ред.) уверен, что объемы взаимной торговли могут вскоре составить не только $ 10 млрд в год, но и гораздо больше. Над этим будем работать вместе", – написал Кубив.

Достичь этого можно будет за счет украино-китайского плана действий по реализации инициативы Большего шелкового пути и Морского шелкового пути XXI столетия.