Украина увеличила производство энергетики из альтернативных источников на 30%

Производство энергетики из экологических альтернативных источников в Украине увеличилось на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство энергетики и угольной промышленности.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками за первый квартал выросло до 532,8 млн кВт/час. Для получения "зеленой" энергетики в Украине используют солнечные, ветровые и биоелектростанции.

Сейчас энергетика, полученная экологическими путями, занимает 1,2% в общей энергогенерации страны.

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С начала 2018 производство атомной энергии сократилось на 7,6%. По итогам первых трех месяцев текущего года, украинские атомные электростанции выработали 49,4% всего электричества, что на 6% меньше аналогичного периода 2017 года.