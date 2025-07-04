Преимущественно из Китая. Украина в разы увеличила импорт важнейшего для энергосистемы оборудования

Импорт в Украину трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,4 раза до $390,8 млн.

Об этом пишет Интерфакс Украины.

Согласно статистике Государственной таможенной службы, преимущественно в январе-мае продукция ввозилась из Китая — на $321,5 млн (82,3% всего импорта этих товаров), тогда как годом ранее из этой страны было ввезено трансформаторов и дросселей на $85,5 млн (52%), то есть импорт увеличился в 3,8 раза.

Кроме того, в январе-мае трансформаторы ввозились из Германии (на $19,4 млн) и Турции (на $14,6 млн), тогда как в январе-мае-2024 импорт из Турции составлял $37,4 млн, из Италии -$5,6 млн.

При этом в мае импорт этого оборудования увеличился на 87,5% по сравнению с маем 2024 года.

Также Украина за 5 месяцев текущего года экспортировала трансформаторы, катушки индуктивности и дроссели на $10,9 млн против $7,3 млн в прошлом году, преимущественно в Германию, Венгрию и Польшу.

Как сообщалось, в 2024 году по сравнению с 2023 годом импорт в Украину трансформаторов, катушек индуктивности и дросселейвырос более чем вдвое до $596,11 млн, при этом из Китая их было ввезено в 2,5 раза больше — на $400,48 млн.

В правые Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине передала НЭК Укрэнерго три высоковольтных автотрансформатора.

В октябре 2024 года НЭК Укрэнерго начала получать большие трансформаторы в рамках проекта RePower от Всемирного банка.