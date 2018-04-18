Украина увеличила экспорт слив в 8 тысяч раз

В 2016 году Украина экспортировано лишь 1 тонну слив

В 2017 году украинские аграрии поставили на внешние рынки почти 8 тыс. тонн слив и терна на $6,2 млн в сравнении с 1 тонной ($2,4 тыс.) годом ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Крупнейшими покупателями украинских слив в 2017-ом стали Польша, куда было поставлено 6,6 тыс. тонн на $5,4 млн, Беларусь (705 тонн на $337,5 тыс.), Латвия (265 тонн на $121 тыс.) и Румыния (254 тонны на $210,5 тыс.).

При этом в Украину в 2017 году было импортировано почти 1 тыс. тонн слив и терна на $905 тыс. Соответственно, положительное внешнеторговое сальдо по этой группе составило $5,3 млн.