Украина увеличила антидемпинговые пошлины на импорт российской селитры

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Антидемпинговая пошлина для компании Дорогобуж составит 29,2%, для других российских экспортеров - 42,9%
Фото: infoindustria

Антидемпинговая пошлина для компании Дорогобуж составит 29,2%, для других российских экспортеров - 42,9%

Украина повысила антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из России.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития (МЭРТ).

"Межведомственная комиссия по международной торговле 26 марта 2018 года приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из России", - говорится в сообщении.

Таким образом, антидемпинговая пошлина для компании Дорогобуж составит 29,2%, для других экспортеров и в целом для России - 42,9%.  Сейчас их ставка составляет 20,5% для Дорогобужа и 36% для остальных российских экспортеров

Кроме этого, комиссия изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений.

Напомним, что в 2014 году Украина ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российской аммиачной селитры. В 2016 году Россия пожаловалась в ВТО на Украину из-за аммиачной селитры.

 

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