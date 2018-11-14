Украина "ушла в минус" почти на $4 млрд во внешней торговле

За девять месяцев 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли составило $3,5 млрд против $1,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За этот период экспорт товаров и услуг составил $41,7 млрд. Это на 9,3% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Импорт вырос на 15% - до $45,2 млрд.

Украина экспортировала товары на $34,5 млрд, импортировала - на $41 млрд. Экспорт услуг Украины составил $8,7 млрд, импорт составляет $4,1 млрд.

Напомним, что в 2017 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило $2,6 млрд, тогда как за 2016 внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $540 млн.