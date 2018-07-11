Украина улучшила инвестиционный климат – индекс ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности Украины по итогам первых шести месяцев 2018 находится на уровне 3,1 из возможных 5 баллов, что свидетельствует о позитивных сдвигах в первой половине года.

Таковы результаты исследования, которое Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) проводит каждые полгода.

Каждый третий бизнесмен (34%) сегодня считает, что инвестиционный климат Украины улучшится в течение ближайших шести месяцев. Вместе с тем, большинство предпринимателей - 48% опрошенных - считают, что он останется на одном уровне.

"Уже второй год подряд Индекс держится на уровне выше трех - что означает, что он вышел из отрицательной плоскости и перешел в нейтральную. Так, в конце 2017 года года он составлял 3,03, в конце 2016 - 2,85, в конце 2015 - 2,57. Индекс достигал отметки выше трех в 2011 году и составлял 3,39. Это был один из самых больших показателей.

"Положительные сдвиги есть. Например, недовольных инвестклиматом в 2017 году было 58%, сейчас их количество на 20% уменьшилось - это существенно. Но есть еще много над чем работать. 38% инвесторов до сих пор недовольны бизнес-климатом. Видим сигнал того, что в стране постепенно начинают происходить изменения, но темпов сбавлять нельзя", - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Самая большая причина недовольства - высокий уровень коррупции. Об этом говорит 46% предпринимателей. На втором месте - отсутствие доверия к судебной системе (40%), на третьем - отсутствие земельной реформы (35%).

Бизнес также надеется на качественные изменения. В частности, для улучшения ситуации нужно: запустить работу Антикоррупционного суда, реформировать судебную систему и вернуть доверие к ней, открыть рынок земли, снизить налоговое давление на фонд оплаты труда, детенизировать экономику, больше коммуницировать положительные изменения и кейсы, сократить государственный аппарат.

Кроме того, развивать и воплощать инновации, ввести второй уровень обязательного накопительного пенсионного страхования.

Согласно полученным данным, 30,5% руководителей компаний считают, что бизнес-климат уже улучшился за последние полгода. Так, положительно бизнес оценивает принятие трех законов - О валюте, Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью и Об Антикоррупционном суде, стабильность гривни, заметное развитие электронных сервисов и диджитализацию экономики - которые являются залогом прозрачности и открытости.

Кроме того, это приход на рынок Украины новых иностранных инвесторов, в частности, в сфере ритейла, автоматическое возмещение НДС и отмена печатей, начало реформирования системы здравоохранения.

В то же время, предприниматели отмечают, что имели место такие явления как: контрабанда, которая мешает вести легальный бизнес в стране, усиление давления контролирующих органов, обострение конфликта на востоке страны и начало предвыборной кампании.

Индекс инвестиционной привлекательности состоит из трех компонентов: оценка инвесторами предыдущего периода, прогнозы на будущее, оценка по состоянию на сейчас. Он измеряется каждые полгода, начиная с 2008. Отметка 3 считается нейтральной, показатели выше трех свидетельствуют о позитивных сдвигах.