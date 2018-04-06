Украина стала одной из самых дорогих стран мира по доступности "порочных" товаров

В отличие от жителей других стран для среднестатистического украинца "корзина порочных продуктов" обойдется в эквивалент около 13 средних недельных зарплат, что делает страну одним из самых дорогих мест мира по доступности "порочных" товаров.

Об этом свидетельствует ежегодный отчет об относительной стоимости потребления табака, алкоголя и наркотиков в разных странах, составленный Bloomberg.

Пакистан, Непал и Буркина-Фасо также занимают первое место по более высоким ценам.

По данным Bloomberg, самими доступними для среднестатистического работника "порочные" товары в Люксембурге - $206 или менее 10% от средней недельной зарплаты в размере $2071 для покупки условной "корзины порочных товаров". В Швейцарии корзина стоит $258, что составляет 16% средней зарплаты, во Франции она дешевле — $137, но это составляет уже 18% от средней зарплаты за неделю. В пятерку стран по доступности также входят Багамские острова и Исландия.

В США те же товары будут стоить $617 или 54% недельной зарплаты. При этом страна опустилась в рейтинге доступности за год на 38 с 17 места.

В России те же товары за год стали доступнее. Таким образом, стандартный набор "порочных" товаров стоит в стране почти $375 и эта сумма почти вдвое (на 190%) превышает средний недельный доход.

Рейтинг рассчитывается как отношение стоимости корзины "порочных" товаров к средней заработной платы в стране за неделю. Их средняя стоимость рассчитывается исходя как из реальных розничных цен, так и из цен черного рынка. В корзину входят пачка сигарет популярных или премиум-марок, бутылка алкоголя, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки, грамм амфетамина, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиоидов, включая героин.