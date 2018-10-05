Украина сократила золотовалютные резервы из-за выплат по госдолгу

0 комментировать
Имеющиеся резервы покрывают 2,8 месяца будущего импорта
Фото: пресс-служба НБУ

Имеющиеся резервы покрывают 2,8 месяца будущего импорта

Международные резервы Украины в сентябре 2018 года сократились на 3,5% и по состоянию на 1 октября составляли $16,6 млрд.

Соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В регуляторе отметили, что имеющиеся резервы покрывают 2,8 месяца будущего импорта. В то же время НБУ заверят, указанный объем является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Отрицательное влияние на уровень резервов оказали платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму $711,2 млн (в эквиваленте). В том числе, расходы на обслуживание облигаций внешнего государственного займа составили $562,3 млн, облигаций внутреннего государственного займа - $103,2 млн.

НБУ также в сентябре продал на межбанковском валютном рынке $74,2 млн для сглаживания чрезмерных колебаний, в том числе, $34,1 млн - посредством интервенций по лучшей цене и $40,1 млн - через аукцион.

Пополнение резервов обеспечили средства от размещения ОВГЗ на $48,6 млн (в эквиваленте), покупка на межбанковском валютном рынке $127,1 млн посредством интервенций по выбору лучшей цены, а также переоценка финансовых инструментов на сумму $13,5 млн.

Напомним, что международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2018 составляли $17,2 млрд в эквиваленте, что на 2,9% меньше в сравнении с августом этого же года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове