Украина сократила производство молока и мяса

0 комментировать
Украина с начала года сократила производство мяса
Фото:pixabay/tomwieden

Украина с начала года сократила производство мяса

За первые пять месяцев 2018 года (январь-май) производство молока и мяса в Украине сократилось на 1,3% и 0,9% соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Согласно им, в январе-мае этого года производство молока составило 3,9 млн тонн. Производство мяса за этот период составило 1,3 млн тонн. При этом, производство яиц возросло на 2,4% – почти до 6,6 млрд шт.

Госстат не учитывал временно оккупированные территории Крыма, а также зоны проведения АТО.

Напомним, что в 2017 году производство молока относительно 2016 года сократилось на 0,5% – до 10,3 млн тонн, мяса (в живом весе) – на 0,4%, до 3,3 млн тонн. Производство яиц в 2017 году выросло на 3,2% – до 15,6 млрд шт.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове