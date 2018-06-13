Украина сократила производство молока и мяса

Украина с начала года сократила производство мяса

За первые пять месяцев 2018 года (январь-май) производство молока и мяса в Украине сократилось на 1,3% и 0,9% соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Согласно им, в январе-мае этого года производство молока составило 3,9 млн тонн. Производство мяса за этот период составило 1,3 млн тонн. При этом, производство яиц возросло на 2,4% – почти до 6,6 млрд шт.

Госстат не учитывал временно оккупированные территории Крыма, а также зоны проведения АТО.

Напомним, что в 2017 году производство молока относительно 2016 года сократилось на 0,5% – до 10,3 млн тонн, мяса (в живом весе) – на 0,4%, до 3,3 млн тонн. Производство яиц в 2017 году выросло на 3,2% – до 15,6 млрд шт.