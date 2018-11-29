Украина собралась привлечь инвестиции на строительство автомагистрали в Грецию

Украина в сотрудничестве с Болгарией, Румынией и Грецией работает над проектом строительства автомобильной дороги от Одессы до Греции, которая должна стать составной частью Черноморской окружной автомагистрали и Транс-Европейской сети TEN-T.
Информация о проекте строительства дороги Одесса-Румыния-Болгария-Греция/Турция обсуждалась с представителям Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в Министерстве инфраструктуры Украины.
На встрече в частности обсуждались актуальные инфраструктурные проекты, куда могут быть привлечены инвестиции со стороны ЧБТР.
Впервые о планах строительства скоростной автомагистрали между Украиной и Грецией через Румынию и Болгарию было заявлено в марте 2017 года. Тогда глава Минтранса Болгарии в ходе заседания Европейской конференции по транспортным инвестициям сообщил о готовности Болгарии участвовать в этом проекте.
Позже, в апреле того же года, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян проинформировал, что направил приглашения коллегам-министрам из Болгарии, Румынии, Греции взять участие в первом раунде "консультаций по вопросу строительства нового автобана из Греции в Украину".
Говорилось о возможности реализовать проект до 2022 года.
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