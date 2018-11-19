Украина снизила запасы зимнего газа в хранилищах

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Украина начала активно использовать гах из ПХГ

Украина начала активно использовать гах из ПХГ

Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) и по 17 ноября снизила запасы в них на 294,3 млн куб. м – с 17,2 млрд куб. м до 16,9 млрд млн куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза, оператора газотранспортной системы Украины.

Как сообщалось, Украина начала использовать зимние запасы газа с 7 ноября. В этот день ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа. Всего за период закачки (с 11 апреля) хранилища пополнились на 9,8 млрд куб. м газа.

В отопительный сезон Украина зашла с запасами газа на уровне 17,2 млрд куб. м, что на 2,5% больше в сравнении с аналогичной датой 2017 года.

Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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