Украина сможет справиться с погашением госдолга без МВФ - Смолий

Смолий подчеркнул, что осуществление этих реформ важно не только для сохранения макрофинансовой стабильности

Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года без внешнего финансирования.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, сообщает пресс-служба регулятора.

При этом он отметил, что дальнейшие перспективы экономического роста напрямую зависеть от проведения структурных реформ.

Смолий подчеркнул, что осуществление этих реформ важно не только для сохранения макрофинансовой стабильности, но и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины", - пояснил Смолий.

Как известно, Международный валютный фонд ранее выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже приняты пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинская власть сможет продемонстрировать прогресс в выполнении необходимых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк предусмотрел выделение очередного кредитного транша МВФ (примерно $1,9 млрд) только во втором полугодии 2018 года.

В то же время международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после завершения текущей.