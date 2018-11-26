Украина ровно три года не покупает газ у России

Украина уже 1 095 дней, или три года, не импортирует газ из России для собственного потребления.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы страны компании Укртрансгаз.

Напомним, импорт газа из России по контракту Нафтогаза и Газпрома был прекращен 25 ноября 2015 года. В этот день на заседании Кабмина уже бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил о том, что правительство поручило Нафтогазу прекратить покупать газ у России. Официальной причиной отказа покупки газа у Газпрома стала его завышенная цена.

В 2015 году Украина удвоила импорт газа из Европы в сравнении с 2014 годом – до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку в РФ. В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м.

В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между Нафтогазом Украины и Газпромом. По решению арбитража цена газа для Нафтогаза равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

В то же время Газпром 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный Нафтогазом авансовый платеж $127,6 млн, нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями.