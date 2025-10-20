«Тенденции могут усилиться». Украина резко увеличила импорт электроэнергии за прошедшую неделю

На прошлой неделе существенно вырос импорт в украинскую энергосистему по сравнению с предыдущей неделей (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

За рабочую неделю 13−17 октября в украинскую энергосистему было импортировано 56,5 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 64% больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает ExPro.

Отмечается, что спрос на электроэнергию из ЕС стабильно растет, однако использование доступных сечений остается далеким от максимального.

По оценке ExPro, такие тенденции могут усилиться после введения ограничений потребления для промышленности.

Как сообщалось, в Украине пока нет аварийных графиков отключений электроэнергии, однако применяются графики ограничения мощности для промышленности.

В сентябре 2025 года Украина установила рекорд по экспорту электроэнергии с начала интеграции с европейской сетью ENTSO-E.

За месяц было экспортировано 635 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 41% больше объемов августа.

Больше всего электроэнергии было экспортировано в Венгрию — 40% от всех объемов.

В то же время импорт электроэнергии в сентябре 2025 года снизился на 47%, по сравнению с августом — до почти 140 тыс. МВт-ч.

Наибольшую долю в структуре импорта и в дальнейшем занимает Венгрия — 58%. В общем, импорт снизился по всем направлениям, и практически отсутствовали поставки из Словакии из-за упомянутого ремонта линии.

Существенно, на 80%, снизился импорт электроэнергии из Молдовы.

По сравнению с сентябрем 2024 года импорт сократился почти на 70%.

В конце сентября президент Владимир Зеленский предупредил, что в этом году Россия будет пытаться устроить в Украине блэкаут.