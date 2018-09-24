Украина решила пустить с молотка газовые недра на шельфе Черного моря

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Госгеонедр в октябре-ноябре выставит на аукцион два шельфовых участка

Госгеонедр в октябре-ноябре выставит на аукцион два шельфовых участка

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) планирует выставить на аукцион в октябре-ноябре текущего года два газоносных участка на шельфе Черного моря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госгеонедр.

"В целом есть 16 участков, по двум мы получили согласования от Минприроды и готовы выставить их на аукцион, еще по 12-14 участкам правительство должно принять решение – выставлять их по механизму соглашений о разделе продукции или согласовывать их выставление на аукцион. Аукцион по двум участкам состоится в октябре, максимум, в ноябре", – отметил Кирилюк.

Два упомянутых участка расположены в акватории Черного моря, которая контролируется Украиной и не является аннексированной Россией.

На аукцион в октябре-ноябре планируется выставить Праднепровский участок (площадь – 556,2 кв.км., ресурсы газа по категории С1 – 1 млрд куб.м., начальная цена продажи – 69,9 млн грн, стоимость геологической информации – 421,9 млн грн) и Алибейский участок (площадь – 530,5 кв.км., ресурсы газа по категории С1 – 1 млрд куб.м., начальная цена продажи – 66,7 млн грн, стоимость геологической информации – 476,6 млн грн).

На 25 сентября назначен первый за длительное время аукцион, на который выставляются нефтегазоносные площади. На нем пять компаний поборются за спецразрешение на недропользование по Липовецкой газоконденсатной площади (Львовская обл.), три компании – за спецразрешение по Черницкой газоконденсатной площади (также Львовская обл.).

Напомним, что ранее главный коммерческий директор Группы Нафтогаз Украины Юрий Витренко в интервью НВ заявил, что проблемы газо- и нефтедобывающих компаний с получением лицензий от Министерства экологии и природных ресурсов, а также Госгеонедр отдаляют Украину от энергонезависимости.

В конце 2017 года был открыт доступ к публичной карте минеральных ресурсов Украины. Фактически, создание специального сайта приблизило страну к цивилизованным государств в геологическом направлении.

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