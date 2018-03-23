Украина решила покупать вертолеты у Франции

Украина и Франция подпишут соглашения о намерениях приобрести французские вертолеты, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом (Jean-Yves Le Drian) в Киеве, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Сейчас Жан-Ив поедет подписывать с Арсеном Аваковым протокол о намерениях покупки французских вертолетов", - сказал Климкин.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, это свидетельствует о новом уровне двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Францией.