С друзьями Путина нам не по пути. Украина расторгнет экономическое соглашение с Сирией 29 марта, 11:45 Диктаторы Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин (Фото:Kremlin via Reuters)

Кабинет министров одобрил законопроект о прекращении действия межправительственного соглашения между Украиной и Сирией о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве.

Он будет представлен на рассмотрение Верховной Рады, сообщили в Министерстве экономики.

«Украина прекращает какие-либо отношения не только с государством-агрессором, но и с сателлитами России. Мы будем жестко реагировать на недружественные действия по отношению к нашему государству… Очевидно, что мы должны пересмотреть и прекратить действие межгосударственных документов, касающихся, в частности, вопросов экономических взаимоотношений с Сирией», — отметила первый вице-премьер Юлия Свириденко.

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Соглашение между правительствами Украины и Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве было подписано в апреле 2002 года и ратифицировано в феврале 2003 года.

Оно предусматривало такие формы и средства сотрудничества, как передача технологий и ноу-хау, создание совместных предприятий, обеспечение технической помощи для инвестиционных проектов. Также стороны согласились оказывать друг другу режим наибольшего содействия в отношении, в частности, таможенных пошлин, налогов и других сборов, применяемых к импорту и экспорту.

Действие соглашения будет прекращено в случае принятия законопроекта Верховной Радой и его вступления в силу.

Как сообщалось, Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией 30 июня 2022 года. Поводом тому стало признание режимом Башара Асада «независимости» т. н. ДНР и ЛНР.

18 марта президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Асада и нескольких других сирийских чиновников.