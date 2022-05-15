Украина пытается возобновить экспорт в Африку — Кулеба
Украина не может экспортировать зерно из-за российского вторжения и блокады портов (Фото:rezerv.gov.ua)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что, несмотря на блокаду, Украина пытается возобновить экспорт на африканский рынок. В частности, в Либерию.
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«Беседовал со своим либерийским коллегой Ди Максвеллом Кемайем. Благодарен за поддержку Либерии в рамках ООН. Украина делает все возможное, чтобы экспортировать продовольствие на африканские рынки, но Россия должна прекратить свою незаконную блокаду украинских морских портов и прекратить подрыв глобальной продовольственной безопасности», — написал Кулеба в Twitter.
В июле 2021 года украинские производители мяса птицы и продуктов из него получили возможность экспортировать продукцию в Либерию. Соответствующий сертификат согласовали компетентные органы двух стран.
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