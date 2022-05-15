Украина пытается возобновить экспорт в Африку — Кулеба 15 мая, 04:23 Цей матеріал також доступний українською Украина не может экспортировать зерно из-за российского вторжения и блокады портов (Фото:rezerv.gov.ua)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что, несмотря на блокаду, Украина пытается возобновить экспорт на африканский рынок. В частности, в Либерию.

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«Беседовал со своим либерийским коллегой Ди Максвеллом Кемайем. Благодарен за поддержку Либерии в рамках ООН. Украина делает все возможное, чтобы экспортировать продовольствие на африканские рынки, но Россия должна прекратить свою незаконную блокаду украинских морских портов и прекратить подрыв глобальной продовольственной безопасности», — написал Кулеба в Twitter.

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Spoke with my Liberian counterpart Dee Maxwell Kemayah. Grateful for Liberia's support within the UN. Ukraine is doing its outmost to deliver food exports to African markets, but Russia must end its illegal blockade of Ukrainian seaports and stop undermining global food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 14, 2022

В июле 2021 года украинские производители мяса птицы и продуктов из него получили возможность экспортировать продукцию в Либерию. Соответствующий сертификат согласовали компетентные органы двух стран.

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