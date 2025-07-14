Конфисковали у российского сенатора. Украина выставит на продажу один из крупнейших в Европе заводов за 268 млн грн

Кабинет Министров утвердил условия для повторной продажи на электронном аукционе государственной доли размером 100% в уставном капитале ООО Мотордеталь-Конотоп, которое ранее принадлежало сенатору Совета Федерации Сергею Калашникову.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утверждены условия продажи государственной доли размером 100% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Мотордеталь-Конотоп на электронном аукционе с условиями», — написал он. — «Утверждена стартовая цена продажи государственной доли размером 100% в уставном капитале ООО Мотордеталь-Конотоп на электронном аукционе с условиями, что составляет 268,069 млн гривен».

Также определено, что средства, полученные от продажи 100% ООО Мотордеталь-Конотоп, зачисляются в государственный бюджет и направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Как сообщалось, в марте Фонд государственного имущества не нашел желающих купить государственную долю размером 100% в уставном капитале ООО Мотордеталь-Конотоп.

Стартовая цена продажи завода составляла 278,533 млн грн.

Ранее правительство включило Мотордеталь-Конотоп в перечень объектов большой приватизации.

Мотордеталь-Конотоп — один из крупнейших заводов в Европе, который занимается производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания. Предприятие сотрудничает с известными брендами — Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault и др.

В структуру производства входят чугунно-литейные, механообрабатывающие и вспомогательные цеха.

В 2023 году Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства 100% уставного капитала ООО Мотордеталь — Конотоп, которое принадлежало сенатору Совета Федерации Сергею Калашникову.