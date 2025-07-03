Украина выставила на аукцион еще один конфискованный у российских олигархов завод

Фонд госимущества выставил на аукцион завод в Виннице Винницабытхим (Фото: Винницабытхим)

Фонд госимущества объявил о проведении 12 августа онлайн-аукциона по приватизации 100% акций производителя косметических средств и бытовой химии компании Винницабытхим (Винница). Стартовая цена составляет 301,4 млн грн (без НДС).

Об этом говорится в сообщении фонда.

Основным видом деятельности предприятия является производство мыла и моющих средств, средств чистки и полировки.

Размер уставного капитала составляет 26,637 млн грн.

Объект включает 25 единиц недвижимого имущества (здания, сооружения, нежилые помещения и т. д. ) общей площадью 31 364,2 кв. м, которые расположены на 4 земельных участках общей площадью 4,1074 га.

Покупатель пакета акций обязан от даты перехода права собственности на приобретенный пакет акций обеспечить:

— сохранение основных видов деятельности в течение пяти лет;

— погашение в течение 6 месяцев долгов по заработной плате и перед бюджетом;

— погашение в течение пяти лет просроченной кредиторской задолженности;

— недопущение в течение выполнения обязательств покупателя отчуждения, передачи имущества/активов предприятия подсанкционным лицам и связанным с ними лицам;

— социальные гарантии работникам согласно требованиям трудового законодательства;

— недопущение в течение 6 месяцев увольнения работников;

— соблюдение требований природоохранного законодательства;

— выполнение действующего коллективного договора и заключение нового.

Как сообщалось, в июле 2024 года Украина национализировала предприятие Винницабытхим.

На заводе производились порошки и моющие средства российской компанией Невская косметика российских олигархов Виктора Кононова и Владимира Плесовских под ТМ Ушастый нянь, Сарма, Мистер Чистер, Лотос, Макс и др.

В июле 2022 года арестованные активы ЧАО Винницабытхим, которые принадлежали российскому АО Невская косметика, были переданы в управление АРМА. По результатам конкурсного отбора право возобновить работу и стать управляющим активов Винницапобутхим получило ООО Крайтекс-Сервис, которая является крупным оператором на рынке дистрибьюторов FMCG.

Бенефициарами Крайтекс-Сервис являются Руслан Шостак и Валерий Киптик. Им также принадлежат сети Eva и Varus.

Винницкий завод имеет 12 промышленных линий. Общая мощность завода позволяет производить 6−7 тыс. тонн стиральных порошков в месяц.

В декабре 2024 года компания Трайдент Геоинвест Украина совладельца одной из крупнейших торговых сетей Украины АТБ Геннадий Буткевич купила за 1,89 млрд грн ООО Аэрок, которое ранее принадлежало российскому олигарху Андрею Молчанову.