Украина призвала ЕС к введению новых санкций против России из-за атаки в Керченском проливе

Посол Украины в ЕС призвал к введению новой волной санкций из-за атаки в в Керченском проливе

Украина призвала Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.

Об этом посол Украины в ЕС Николай Точицкий написал в своем Twitter.

Он призвал главу дипломатии ЕС Федерику Могерини поднять этот вопрос на заседании совета иностранных дел этого понедельника.

"Россия атакует Украину и поднимает новую волну военной агрессии против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Три украинские корабли захвачены. Шестеро украинских военнослужащих ранены. ЕС должен действовать решительно и резко", - написал он.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

В НБУ считают, что решение о введении военного положения не повлияет на работу банковской системы.