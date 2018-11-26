Украина призвала ЕС к введению новых санкций против России из-за атаки в Керченском проливе

Украина призвала Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.
Об этом посол Украины в ЕС Николай Точицкий написал в своем Twitter.
Он призвал главу дипломатии ЕС Федерику Могерини поднять этот вопрос на заседании совета иностранных дел этого понедельника.
"Россия атакует Украину и поднимает новую волну военной агрессии против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Три украинские корабли захвачены. Шестеро украинских военнослужащих ранены. ЕС должен действовать решительно и резко", - написал он.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.
В НБУ считают, что решение о введении военного положения не повлияет на работу банковской системы.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования