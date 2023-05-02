За компанию с Великобританией. Украина присоединится к одному из крупнейших торговых блоков мира 2 мая, 13:32 Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства сейчас объединяет 11 стран (Фото:foe-malaysia.org)

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах о присоединении Украины к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.

Главой делегации назначена первый вице-премьер Юлия Свириденко, заместителем главы — замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, сказано в распоряжении главы государства.

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«Минэкономики рассчитывает на вступление в соглашение о Транстихоокеанском партнерстве в начале 2024 года. Вместе с тем есть перспектива присоединиться к соглашению уже в этом году», — цитирует заявление Свириденко пресс-служба Минэкономики.

Свириденко также отметила, что данное соглашение «позволит Украине в либерализации нетарифных ограничений в торговле товарами и услугам со странами этого региона, откроет доступ на новые рынки сбыта».

«Кроме того, это позволит нам расширить доступ к прямым иностранным инвестициям. В частности, основными инвесторами в экономику стран Транстихоокеанского партнерства являются США, Великобритания и страны ЕС», -добавила она.

В свою очередь, Тарас Качка сообщил, что начало переговоров состоится после окончательного решения Великобритании о присоединении к соглашению. По его словам, в частности, «это первая европейская страна, которая в ближайшее время может присоединиться к этому Трансконтинентальному партнерству».

Транстихоокеанское партнерство (TPP) — торгово-экономическое объединение, созданное для создания зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его основали в феврале 2016 года 12 стран региона. Обновленный договор был подписан в марте 2018 году после решения президента США Дональда Трампа о выходе из предыдущего соглашения. Теперь оно называется Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства (CPTTP).

В нем принимают участие Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония. В феврале 2021 года Великобритания официально проинформировала 11 стран-членов CPTTP о намерении присоединиться к торговому блоку.

Страны Транстихоокеанского партнерства в основном занимаются экспортом электроники, машин, автомобилей и минерального топлива.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Гипкинсом.