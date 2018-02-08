Украина при участии Германии начала модернизацию важного объекта ГТС

НАК Нафтогаз Украины и Укртрансгаз в рамках масштабной модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины начали обновление важного объекта - одной из крупнейших компрессорных станций Бар.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза и Укртрансгаза.

"На одном из ключевых узлов украинской ГТС, что обеспечивает транзит газа в страны ЕС, Укртрансгаз переходит к активной фазе реконструкции - оборудование уже на площадке, начинаем этап строительно-монтажных и пуско-наладочных работ", - говорится в сообщении.

Немецкая компания Ferrostaal Industrieanlagen установит оборудования General Electric, проект софинансирует Deutsche Bank при поддержке немецкого правительства.

Оборудование уже завезено, необходимо только согласование следующему этапу правительством. Минэнергоугля призвало немедленно согласовать дату.

Стоимость проекта более €79 млн евро, из которых €53,6 млн - кредит, предоставленный немецким Deutsche Bank AG, а около €26 млн евро - собственные средства Укртрасгазу.

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель выразил поддержку от своего правительства относительно стремления Украины больше интегрироваться в Европейской сообщества и сотрудничать с европейсткимы операторами ГТС: "Этот проект сотрудничества в энергетическом секторе имеет большую стратегическую важность для наших двух Страны. И я надеюсь, что пилотный проект по реконструкции КС Бар интенсифицирует наше сотрудничество в будущем".

В течение ближайших лет Нафтогаз планирует модернизировать 5 компрессорных станций. Общая стоимость этого проекта оценивается в $220 млн.

Как сообщалось, Укртрансгаз вполовину увеличил капитальные инвестиции в ГТС.