Украина потратит всего $50 на взыскание с Газпрома $6 млрд штрафа за рубежом

Украина заплатила $50 французской фирме за юридическое консультирование для взыскания с российского монополиста Газпром в иностранных государствах 172 млрд гривен штрафа от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Об этом говорится в тендерной документации Министерства юстиции, передают Українськi новини.

В частности, для поиска юридического советника Минюст Украины разослал приглашения для участия в тендере 7 ведущим юркомпаниям европейских страны и попросил их сообщить о возможном конфликте интересов в данном деле.

Из 7 фирм только 2 заявили об отсутствии конфликта интересов, а именно британская Clyde&Co LLP и французская Shearman & Sterling LLP.

Ожидаемая стоимость закупки составляла 1 млн грн.

В то же время в сентябре текущего года фирма Clyde&Co LLP отказалась принимать участие в тендере, и Shearman & Sterling LLP осталась единственным претендентом.

Shearman & Sterling LLP отказалась от стандартной схемы почасовой оплаты и попросила "фиксированный гонорар" в размере $50, что составляет 1,4 тыс. грн (по курсу на 18 сентября). Затем 26 октября Минюст заключил с компанией соответствующий договор на предоставление услуг юридического консультирования в период с 18 сентября по 31 декабря текущего года.

Как звестно, Украина наложила на Газпром штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины.

В частности, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал Газпром на 85 млрд грн. Позже сумма штрафа возросла уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Ранее стало известно, что Газпром начал за рубежом арбитраж против Украины. Российский монополист не признает правомерность наложения штрафа и считает действия Украины нарушением его прав.

В июле 2018 года Украина начала искать способы взыскать с Газпрома $6,4 млрд за границей.