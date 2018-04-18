Украина потеснила Россию на оборонном рынке Индии

Украина получает все больше контрактов на ремонт советской техники, которая до сих пор находится на вооружении в Индии, таким образом все больше вытесняя Россию с этого рынка.

Об этом сообщает американское профильное издание Defense News .

Индия, на корорую приходится 12% общемировых закупок оружия, стремится диверсифицировать импорт оружия, подписывая все большее число контрактов со странами НАТО, поскольку понимает непредсказуемость РФ, а также то, что западные санкции наносят ущерб российской оборонной промышленности.

Индия все более активно заключает партнерские соглашения с Украиной, так как РФ после разрыва технического сотрудничества с нашей страной неспособна выполнить часть своих индийских контрактов.

Россия не смогла повысить качество своих систем вооружений и обеспечивает регулярные поставки дефектной продукции. Например, более половины из 210 истребителей Су-30МК, купленных у России, неактивны из-за проблем с обслуживанием.

В результате Москва решает конкурировать несправедливо и неэтично и пытается дискредитировать Украину как надежного и честного партнера.

Впрочем, за последние время Украина стала важным партнером в ремонте и модернизации советского вооружения, которое составляет значительную часть Вооруженных Сил Индии. На данный момент между Украиной и Индией существует 400 контрактов. А наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются модернизация индийских танков, бронетехники, радаров и средств ПВО, обслуживание индийских самолетов, вертолетов и т.д.

Кроме того, Россию с индийского оборонного рынка постепенно вытесняет и США. В 2011 году Штаты стали вторым поставщиком оружия. В 2012 году США и Индия подписали документ о военно-техническом сотрудничестве. И с 2008 года продажи оружия в США увеличились с примерно $1 млрд до $15 млрд.

Напомним, что Вооруженные силы Украины поднялись в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место. Странами-соседями в рейтинге оказались Греция (28 место) и Чехия (30 место).