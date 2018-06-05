Украина попросила США отменить пошлины на импорт металлопродукции

Украина проводит с США переговоры о выведении из-под действия введенных пошлин на импорт алюминия и стали.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что с 4 июня замминистра — торговый представитель Украины Наталья Никольская находится в Соединенных Штатах Америки с рабочим визитом.

"Главная тема запланированных двусторонних встреч — исключение из-под действия введенных США ограничительных мер украинской металлургической продукции", — говорится в сообщении МЭРТ.

Для этого запланированы встречи с представителями Министерства торговли, Государственного департамента и Офиса Торгового представителя США.

"Правительство и Минэкономразвития большое внимание уделяют постоянному диалогу между Украиной и США по улучшению условий и расширению возможностей доступа украинской продукции, включая металлургическую, на рынок США. Ведь для украинской продукции американский рынок является традиционным", — отмечают в министерстве.

Экспорт товаров в США в первом квартале 2018 года составил $ 218,9 млн и вырос на $ 25,6 млн. В течение последних трех лет в США было экспортировано украинской металлопродукции на сумму: в 2015 году — $ 119,6 млн, в 2016-м — $ 89,7 млн, в 2017-м — $ 175,6 млн. Это плоский и сортовой прокат, трубная продукция, полуфабрикаты из стали.

Напомним, с 23 марта 2018 года США ввели дополнительную пошлину в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции с целью защиты внутреннего рынка США. Решение было принято по результатам проведения Министерством торговли США расследования о влиянии импорта стали на национальную безопасность США, которое было инициировано в апреле прошлого года.

Документом также предусмотрена возможность исключения или пересмотра условий/ставок защитной пошлины для отдельных стран при условии, если эти страны имеют весомые связи с США в сфере безопасности.