Украина попросила Данию о помощи в противостоянии российскому газопроводу

Украина рассчитывает на единство позиции с Данией в противодействии строительству российского газопровода Северный поток-2.

Этот вопрос обсуждался во время переговоров премьер-министра Владимиар Гройсмана с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, передает пресс-служба Кабмина.

"Киев рассчитывает и на дальнейшее единство в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2, как прямой угрозе энергетической безопасности не только Украины, но и европейских стран", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы правительств выразили готовность дать толчок активизации экономического сотрудничества двух стран и активно взаимодействовать в вопросах противодействия гибридной агрессии.

Ранее Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство Северного потока-2.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Напомним, что США и страны Восточной Европы являются противниками строительства Северного потока - 2 и считают, что его реализация приведет к фактической деградации украинской газотранспортной системы и усилению Российской Федерации на газовом рынке ЕС.

При этом, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин учтет интересы Украины после запуска газопровода Северный поток-2.

Напомним, что ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.