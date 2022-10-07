Исполнительный совет МВФ поддержал выделение дополнительных 1,3 млрд долларов Украине 7 октября, 20:12 Украина получит дополнительные 1,3 миллиарда долларов от МВФ (Фото:REUTERS/Yuri Gripas)

Исполнительный совет МВФ поддержал выделение около 1,3 млрд долларов Украине в рамках Rapid Financing Instrument. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

Глава государства написал, что Украина получит средства уже в пятницу, и поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву и исполнительный совет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в Telegram-канале сообщил, что общее финансирование от фонда с начала полномасштабной войны составит 2,7 млрд долларов. По его словам, новый транш направят на поддержку обороноспособности Украины, выплаты пенсий и соцпрограмм и повышение устойчивости экономики.

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По данным правительства, международные партнеры с начала полномасштабного вторжения РФ передали Украине около 20 млрд долларов.

«Спасибо союзникам, которые помогают нам выстоять в борьбе за независимость и свободу Украины. Ценим такую поддержку и работаем над ее расширением. На следующий год ожидаем новую обширную программу МВФ, а также финансирование от США, ЕС и других стран G7», — добавил Шмыгаль.



9 марта МВФ поддержал экстренное финансирование для Украины в размере 1,4 млрд долларов и в тот же день перечислил средства.